Peene-Fähre Aalbude defekt: Umwege für Touristen

Wegen einer defekten Fähre müssen Radfahrer und Fußgänger im Norden des Kummerower Sees vorerst einige Umwege in Kauf nehmen. Bei der Fähre Aalbude nahe Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Dienstag eine Motorbefestigung weggebrochen, wie ein Sprecher der Mecklenburg-Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft mbH am Mittwoch sagte. Die Reparatur werde nach ersten Schätzungen mindestens drei Tage dauern. Die Fähre sorgt in der Saison dafür, dass Passanten die Peene zwischen Aalbude im Westen und Verchen im Osten am Kummerower See überqueren können.

Demmin (dpa/mv). Wegen einer defekten Fähre müssen Radfahrer und Fußgänger im Norden des Kummerower Sees vorerst einige Umwege in Kauf nehmen. Bei der Fähre Aalbude nahe Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Dienstag eine Motorbefestigung weggebrochen, wie ein Sprecher der Mecklenburg-Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft mbH am Mittwoch sagte. Die Reparatur werde nach ersten Schätzungen mindestens drei Tage dauern. Die Fähre sorgt in der Saison dafür, dass Passanten die Peene zwischen Aalbude im Westen und Verchen im Osten am Kummerower See überqueren können.

Sie fährt alle 15 Minuten und befördert im Schnitt etwa 200 Wanderer und Radfahrer am Tag in der Hauptsaison. Für die Reparatur muss die Fähre aus dem Wasser gezogen werden. Der Kummerower See hat 32 Quadratkilometer Wasserfläche und zählt zu den zehn größten Binnenseen in Deutschland.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern