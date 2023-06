84-Jährige fährt gegen Auto: 40.000 Euro Schaden

Beim Ausparken an einem Supermarkt auf der Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) hat eine Autofahrerin zwei Fahrzeuge demoliert und einen Schaden von etwa 40.000 Euro angerichtet. Nur durch viel Glück wurde kein Unbeteiligter bei dem Unfall am Dienstagabend auf dem Parkplatz in Karlshagen verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die 84 Jahre alte Fahrerin aus Berlin kam wohl aus dem Geschäft und fuhr plötzlich mit hoher Geschwindigkeit rückwärts und „rasant“ gegen ein anderes Auto. Die Seniorin kam danach in eine Klinik. Die Autos wurden abgeschleppt. Die genaue Unfallursache wird noch untersucht.