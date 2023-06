Nach Regen: Gefälle bei Brandgefahr in MV

Bei der Waldbrandgefahr gibt es in Mecklenburg-Vorpommern nach den Regenschauern der vergangenen Woche ein deutliches West-Ost-Gefälle. In den Kreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim herrscht weiter mittlere bis hohe Brandgefahr, wie die Landesforstanstalt MV in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) am Montag mitteilte. Das sind Warnstufe drei für das Forstamt Jasnitz und vier im nördlicheren Forstamt Radelübbe.

Malchin/Schwerin (dpa/mv). Bei der Waldbrandgefahr gibt es in Mecklenburg-Vorpommern nach den Regenschauern der vergangenen Woche ein deutliches West-Ost-Gefälle. In den Kreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim herrscht weiter mittlere bis hohe Brandgefahr, wie die Landesforstanstalt MV in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) am Montag mitteilte. Das sind Warnstufe drei für das Forstamt Jasnitz und vier im nördlicheren Forstamt Radelübbe.

Auch im Landkreis Rostock und im Norden der Seenplatte regnete es eher wenig, so dass zwischen Bad Doberan, Güstrow und Neubrandenburg weiterhin die Warnstufe drei (mittlere Brandgefahr) gilt.

Deutlich mehr Regen haben der Osten und Südosten von MV abbekommen. So gilt im Leitforstamt Mirow, wo vor einer Woche noch Stufe fünf galt, nun die Warnstufe eins (sehr geringe Gefahr), und in ganz Vorpommern sowie im Forstamt Sandhof in der Region Lübz die Warnstufe zwei (geringe Brandgefahr).

In den kommenden Tagen erwartet der Deutsche Wetterdienst für den Nordosten Temperaturen bis zu 29 Grad im Binnenland und um 27 Grad an der Ostsee. Einzelne Regenschauer werden auch erwartet, dazu regional zudem vereinzelt kräftige Gewitter. Dies soll bis Mittwoch anhalten.

