Stichwahl in Schwerin: Sonntag haben Wähler das letzte Wort

Schwerin. Am Sonntag entscheiden die Menschen in Schwerin über ihren Oberbürgermeister. In der Stichwahl tritt SPD-Amtsinhaber Rico Badenschier gegen Leif-Erik Holm von der AfD an.

Mit Holm hat es erstmals ein AfD-Kandidat in die Stichwahl in einer deutschen Landeshauptstadt geschafft. Es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass er die Wahl am Sonntag gewinnt. Neben den Schweriner Linken und Grünen hat auch die CDU eine Wahlempfehlung für Badenschier abgegeben.

Der Amtsinhaber hatte im ersten Wahlgang am 4. Juni 42 Prozent der Stimmen erhalten. Holm kam mit 27,4 Prozent auf Platz zwei. Der von CDU, FDP und Unabhängigen Bürgern unterstützte parteilose Kandidat Thomas Tweer war mit 17,1 Prozent Drittplatzierter geworden.

