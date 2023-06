Kreuzfahrtschiff startet nach Klima-Blockade mit Verspätung

Klimaaktivisten versuchen auf Kanus und aufblasbaren Booten das Kreuzfahrtschiff «Aida Diva» am Auslaufen zu hindern, während Polizeiboote in das Geschehen eingreifen.

Mit zweistündiger Verspätung hat das Kreuzfahrtschiff „Aida Diva“ nach einer Blockade von Klimaaktivisten in Rostock-Warnemünde abgelegt. Mit Kanus und kleinen Booten hatten die Demonstranten die pünktliche Abfahrt verhindert. Die Polizei räumte die Blockade am Samstag unter anderem mit Booten. Die Gruppe, die sich „Smash Cruiseshit“ nennt, kritisierte in einer Mitteilung Klimaschäden, die durch Kreuzfahrten entstünden. Eine Sprecherin von Aida Cruises sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Verzögerung könne gut aufgeholt werden, auch weil am Sonntag ein Tag auf See eingeplant sei.