Kreuzfahrtreederei: Blockade ohne Einfluss auf Reiseverlauf

Das verspätete Auslaufen des Kreuzfahrtschiffes „Aida Diva“ wegen einer Blockadeaktion von Klimaaktivisten in Rostock-Warnemünde wird nach Einschätzung der Reederei keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Reise haben. Das Schiff solle am Samstag auf eine fünftägige Kreuzfahrt in Richtung Schweden aufbrechen, teilte eine Unternehmenssprecherin von Aida Cruises der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach einem Seetag am Sonntag soll es demnach am Montag um 10.00 Uhr in Stockholm festmachen.