Wagen steht auf Autobahn: Schwerverletzte bei Zusammenstoß

Zwei Männer sind bei Zusammenstößen mit einem auf der A19 stehenden Auto im Landkreis Rostock schwer verletzt worden. Ein 68-Jähriger stand aus bisher ungeklärten Grund entgegen der Fahrtrichtung mit seinem Wagen am Freitagnachmittag auf der Autobahn, wie die Polizei am Abend mitteilte. Daraufhin stießen die beiden Männer mit ihren Autos mit dem stehenden Fahrzeug zusammen. Die 78 und 38 alten Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt einen Schock.