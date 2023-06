Topf auf Herd vergessen: Brand in Studentenunterkunft

In einer Küche einer Studentenunterkunft in Stralsund ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand habe ein 31-jähriger Bewohner einen Topf mit Essen auf dem Herd stehen lassen und vergessen, diesen auszuschalten, teilte die Polizei am Abend mit. Der Inhalt des Topfes geriet in Brand - und dann auch die gesamte Küche. Diese wurde durch das Feuer zerstört. Die Feuerwehr löschte die Flammen.