Zwei Unfälle wegen Vorfahrtsfehlern: Zwei Menschen verletzt

Wegen Vorfahrtsfehlern hat es bei Vietgest im Landkreis Rostock und nahe Löbnitz (Vorpommern-Rügen) zwei Unfälle mit vier Fahrzeugen gegeben. Dabei wurden am Freitag zwei Menschen verletzt und es entstand hoher Sachschaden, wie Polizeisprecher in Güstrow und Stralsund sagten. Bei Löbnitz missachtete ein 24 Jahre alter Autofahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos. Der 24-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Die Bundesstraße 105 musste zur Bergung zeitweise gesperrt werden.

Güstrow/Löbnitz (dpa/mv). Wegen Vorfahrtsfehlern hat es bei Vietgest im Landkreis Rostock und nahe Löbnitz (Vorpommern-Rügen) zwei Unfälle mit vier Fahrzeugen gegeben. Dabei wurden am Freitag zwei Menschen verletzt und es entstand hoher Sachschaden, wie Polizeisprecher in Güstrow und Stralsund sagten. Bei Löbnitz missachtete ein 24 Jahre alter Autofahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos. Der 24-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Die Bundesstraße 105 musste zur Bergung zeitweise gesperrt werden.

Höherer Schaden und eine lange Sperrung der Bundesstraße 104 hatte es kurz zuvor bei Vietgest gegeben, wo an einer Autobahnabfahrt zwei Lastwagen zusammenstießen. Der 47 Jahre alte Fahrer eines Lasters wollte von der Autobahn 19 auf die B104 fahren und übersah einen von links kommenden Lastwagen. Bei diesem wurde das Führerhaus zum großen Teil abgerissen. Der 38 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde verletzt und kam in eine Klinik. Wegen der Schäden, die zunächst auf eine hohe fünfstelligen Summe geschätzt wurden, war die Kreuzung an der Autobahnabfahrt der A19 bis zum Nachmittag gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern