Lehrerausbildung bleibt an Unis

Eine Lehrerin einer Grundschule schreibt in englischer Sprache an die Tafel.

Schwerin (dpa/mv). Um den wachsenden Bedarf an Lehrern zu decken, hält Mecklenburg-Vorpommern an der universitären Ausbildung fest. Der Vorschlag der oppositionellen AfD, im Land eine separate Pädagogische Hochschule einzurichten, fand am Freitag im Landtag keine Unterstützung. Der Abgeordnete Enrico Schult hatte die Forderung mit fehlendem Praxisbezug des bisherigen Studiums und hohen Abbrecherquoten wegen überzogener fachlicher Anforderungen begründet. Mehr als zwei Drittel der Studienanfänger blieben auf der Strecke.

Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) räumte Reformbedarf in der Lehrerausbildung ein, wies zugleich aber auf bereits eingeleitete Veränderungen hin. So laufe in Greifswald ein Studiengang mit wöchentlich einem Praxistag. Zudem gebe es Gespräche mit den beiden Universitäten zur Neugestaltung des Lehramtsstudiums. Um den besonders hohen Bedarf an Grundschullehrern zu decken, seien 50 zusätzliche Studienplätze eingerichtet worden.

Mit Sonderzulagen in Höhe von rund 600 Euro im Monat für Referendare sollten personelle Lücken an Landschulen geschlossen werden. Das Angebot finde Zuspruch. In allen Bundesländern bestehe Bedarf an Pädagogen. „Wir stehe in einem heißen Wettbewerb“, betonte Martin. Nach ihren Angaben sind etwa 7000 der aktuell 12.600 Lehrer an den allgemeinbildenden Schulen im Land 50 Jahre und älter, müssten somit in den kommenden 15 Jahren ersetzt werden.

Nach Angaben des Bildungsministeriums wurden für das laufende Schuljahr knapp 1000 Pädagogen eingestellt und damit mehr als ausschieden. Etwa ein Drittel davon wurde als Seiteneinsteiger ohne pädagogische Vorbildung in den Schuldienst übernommen. Der Bedarf an Lehrer wächst, weil die Schülerzahlen wachsend - auch in Folge der Zuwanderung ukrainischer Flüchtlinge.

