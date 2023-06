Marder stoppt Zugverkehr: Verspätungen bei Schwerin

Ein Marder soll unweit von Schwerin in Westmecklenburg eine Oberleitung beschädigt und so eine Bahnstrecke blockiert haben. Etwa 30 Bahnreisende harrten stundenlang in einem Zug auf einem Gleis bei Rastow (Ludwigslust-Parchim) aus, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag mitteilte.