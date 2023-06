Situation in der Pflege erneut Thema im Landtag

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns befasst sich zum Abschluss seiner viertägigen Sitzung am Freitag (9.00 Uhr) erneut mit der Situation in der Pflege. Gleich drei Fraktionen haben Anträge dazu eingereicht. Bei einer seit Jahren wachsenden Zahl von Pflegebedürftigen stehen die Träger ambulanter und stationärer Pflegedienste auch in Mecklenburg-Vorpommern vor zunehmenden Problemen, Fachpersonal zu finden. Zudem gibt die Finanzsituation in der Pflege immer wieder Anlass zu Kritik.