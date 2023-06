80-jähriger Autofahrer stirbt nach Kollision mit Traktor

Beim Zusammenstoß mit einem Traktor ist ein 80-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Lohmen und Zehna (Landkreis Rostock) ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zu dem folgenschweren Unfall, als der Traktor am Donnerstag nach rechts auf ein Feld abbog. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der auf der Gegenfahrbahn fahrende Pkw mit einem Anbaugerät am Traktor kollidiert. Der Rentner sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der 24-jährige Fahrer des Ackerschleppers sei unverletzt geblieben, habe jedoch einen Schock erlitten.