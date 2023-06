Estrichbetonmaschine an Bundesstraßen-Baustelle gestohlen

Im Süden der Müritz sind Baumaschinen und Werkzeug im Wert von mehr als 73.000 Euro gestohlen worden - von einer Baustelle und einem Betriebsgelände. Beide Taten ereigneten sich in der Nacht zu Mittwoch in Mirow (Mecklenburgische Seenplatte) und Rechlin, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.

In Mirow verschwand trotz Extra-Sicherung eine einachsige Estrichbetonmaschine von einer Baustelle an der B198, deren Wert mit 50.000 Euro angegeben wurde. In Rechlin wurde in ein Betriebsgelände eingebrochen und dort ein Kompressor sowie diverses Werkzeug entwendet. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Fällen und hofft auf Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugbewegungen.

