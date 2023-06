Neun Hektar Böschungs- und Waldbrand nahe Pampow

Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort.

Feuerwehren haben südlich von Schwerin erneut einen Böschungs- und Waldbrand gelöscht. Das Feuer war am Mittwochabend an einer Straße bei Pampow ausgebrochen und hatte sich auf etwa neun Hektar Fläche ausgedehnt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Darunter war auch ein kleineres Waldstück.