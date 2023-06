Der Rostocker Hafen will sich fit für die Zukunft machen und sucht den Diskurs über seine Erweiterungspläne. Die sind nicht unumstritten. Ohne neue Flächen wird es aber nicht gehen.

Die Massengutfrachter „Seaduty“ (hinten) und „Tamarack“ liegen am Schüttgutkai im Seehafen Rostock.

Schiffahrt Rostocker Hafen meldet dringenden Flächenbedarf an

Rostock (dpa/mv). Der Hafen Rostock braucht in den kommenden Jahren dringend neue Flächen, um Ansiedlungsanfragen von Investoren zu bedienen. „De facto sind wir voll“, sagte Jens Scharner, Geschäftsführer von Rostock Port, bei einer Veranstaltung am Mittwochabend. Der Rostocker Hafen könne heute keine Angebote machen. Sein Kollege, Port-Geschäftsführer Gernot Tesch, warnte, dass der Rostocker Hafen in wenigen Jahren ausverkauft sei. Es gehe darum, jetzt die Weichen für die nächsten Jahrzehnte zu stellen.

Gutachten attestierten dem Hafen einen langfristigen zusätzlichen Flächenbedarf von insgesamt 660 Hektar, wovon 375 Hektar auf die unmittelbare Umschlagsfunktion des Hafens entfallen und 285 Hektar auf Logistik- und Industrieflächen außerhalb Rostocks. Im Zuge der diskutierten Hafenerweiterung sind bei der Flächenvorsorge auch Moorflächen im Gespräch, was bei Umweltschützern auf Kritik stößt. Scharner betonte, es sei ein „schwieriges und kontroverses Thema“, bei der es eine Lösung nur im gesellschaftlichen Konsens geben könne. Es gehe darum, Vertrauen aufzubauen.

Der Rostocker Hafen ist umfasst aktuell eine Fläche von rund 750 Hektar. 2022 wurden dort insgesamt 30,5 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen und 2,5 Millionen Passagiere abgefertigt. Vom Seehafen verkehren zahlreiche Fähren vor allem in Richtung Skandinavien. Im Kreuzfahrtgeschäft gab es voriges Jahr 139 Anläufe mit 294.000 Reisenden.

Rostock ist der einzige deutsche Tiefwasser- und Universalhafen an der Ostsee. Der Fähr- und RoRo-Verkehr mit etwa 110 Abfahrten pro Woche (2020) und der Umschlag von Stück-, Schütt- und Flüssiggütern sind wichtige Standbeine für den Seehafen.

