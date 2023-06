Ostdeutscher Chemieverband für LNG-Terminal an Rügens Küste

Chemie- und Pharmaunternehmen aus Ostdeutschland haben sich für ein Terminal für Flüssigerdgas (LNG) in Mukran auf Rügen ausgesprochen. Man sehe die Pläne als „wichtigen Beitrag zur Gasversorgungssicherheit in Deutschland, im speziellen von Ostdeutschland“, erklärte am Mittwoch Nora Schmidt-Kesseler, Hauptgeschäftsführerin des Verbands der Chemischen Industrie, Landesverband Nordost (VCI Nordost).

Gas sei für die chemisch-pharmazeutische Industrie ein wichtiger Energieträger und zugleich Rohstoff. Die drohende Gasmangellage und die extremen Preissteigerungen bei Gas hätten im vergangenen Jahr zu Produktionseinbrüchen und teils Stilllegungen geführt. „Da im Sommer 2023 die Gasspeicher in Deutschland nicht mit Gas aus Russland gefüllt werden können, ist jeder Beitrag entscheidend für die Energieversorgung von Deutschland“, mahnte Schmidt-Kesseler.

Die Bundesregierung plant im Hafen von Mukran Infrastruktur für den LNG-Import. Dazu sollen dort zwei schwimmende Terminals stationiert werden. Besonders von der Insel kommt Widerstand. Kritiker fürchten um die Umwelt und den für die Insel wichtigen Tourismus. Zudem würden nicht benötigte Überkapazitäten geschaffen. Die Bundesregierung verwies unter anderem auf einen Sicherheitspuffer, den man für einen möglichen kalten Winter und etwaige Ausfälle von Importkapazitäten schaffen müsse.

Am Freitag will sich der Bundesrat mit der Aufnahme Mukrans in das LNG-Beschleunigungsgesetz befassen. Dies würde eine schnellere Genehmigung des Vorhabens ermöglichen.

