Fährtenhund spürt Verdächtigen nach Bränden in Schwerin auf

Nach mehreren Bränden in der Schweriner Innenstadt hat die Polizei mit Hilfe eines Fährtenhundes einen Verdächtigen gefasst. Gegen den 24-Jährigen wird wegen Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Der Schweriner soll innerhalb von gut einer Stunde am Dienstagabend mehrere Müll- und Wertstofftonnen an unterschiedlichen Stellen in der Innenstadt angesteckt haben. Dank eines Hinweises eines Zeugen konnten die Feuerwehren die Flammen jeweils schnell löschen. In einem Fall griff der Brand aber auf eine Fassade eines Mehrfamilienhauses über.