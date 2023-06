Thomas Einsfelder neuer Geschäftsführer von Invest in MV

Der Volkswirt Thomas Einsfelder wird neuer Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH. Damit solle er ab Juli die wirtschaftliche Entwicklung des Nordostens mitvorantreiben, teilte das Schweriner Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Es gehe etwa darum, Investitionen anzuziehen und Unternehmen zu unterstützen. Durch eine vorhergehende Tätigkeit in dem Bereich verfüge er über große Expertise in der Wirtschaftsförderung. Er übernimmt das Amt vom langjährigen Geschäftsführer Michael Sturm.