Bärentransport aus Ukraine nach MV erfolgt vier Tage später

Stuer/Lwiw. Der Bärenwald in Stuer (Mecklenburgische Seenplatte) muss noch etwas länger als geplant auf zwei Bären aus der Ukraine warten. Wie die Tierschutzstiftung Vier Pfoten als Betreiber am Dienstag mitteilte, dauert das Ausstellen der Gesundheitspapiere in der Ukraine länger als zunächst geplant. Deshalb sollen die beiden weiblichen Tiere nun am 19. Juni ihre neuen Gehege in Stuer beziehen. Ursprünglich sollten die Bären am 16. Juni an der Seenplatte ankommen.

Die beiden Braunbären leben bereits in einem Bärenschutzzentrum der Stiftung bei Lwiw (Lemberg). Sie waren 2019 von den Tierschützern aus einem Hotelgelände in der Region geholt worden, wo sie als Attraktion für Touristen in kleinen Käfigen als „Restaurantbären“ gehalten worden waren. Den Bärenwald in Stuer, wo Bären tierartgerecht leben dürfen, betreibt die Stiftung seit 2006.

