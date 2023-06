Rügener LNG-Gegner: Gutes Gespräch mit Landesregierung

Gegner des geplanten Flüssigerdgas (LNG)-Terminals auf Rügen äußern sich positiv nach Gesprächen mit der Landesregierung. Die Bürgerinitiativen hoffen, dass in der Bundesregierung die Überzeugung reife, dass eine solche Industrieanlage nicht in einem derartigen „Kurzritt“ umgesetzt werden könne, sagte Thomas Kunstmann von der Sassnitzer Bürgerinitiative „Kein LNG in Mukran“ am Dienstag vor dem Landtag in Schwerin.