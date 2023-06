AfD scheitert mit Vorstoß zu Flüchtlings-Aufnahmestopp

Mecklenburg-Vorpommern ist nach Ansicht von Innenminister Christian Pegel (SPD) trotz der Klagen aus Kommunen über fehlende Unterkünfte weiterhin in der Lage, Flüchtlinge aufzunehmen. Bei 1,62 Millionen Einwohnern habe der Nordosten im Vorjahr etwa 4900 Asylbewerber aufgenommen. „Ich behaupte, das sind Größenordnungen, die wir noch gut hinbekommen können“, erklärte Pegel am Dienstag im Landtag in Schwerin. Zusätzlich nahm das Land auch knapp 23.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge auf.

Christian Pegel (SPD), Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, nimmt an einer Pressekonferenz teil.

Schwerin (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommern ist nach Ansicht von Innenminister Christian Pegel (SPD) trotz der Klagen aus Kommunen über fehlende Unterkünfte weiterhin in der Lage, Flüchtlinge aufzunehmen. Bei 1,62 Millionen Einwohnern habe der Nordosten im Vorjahr etwa 4900 Asylbewerber aufgenommen. „Ich behaupte, das sind Größenordnungen, die wir noch gut hinbekommen können“, erklärte Pegel am Dienstag im Landtag in Schwerin. Zusätzlich nahm das Land auch knapp 23.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge auf.

Pegel räumte ein, dass die Situation vielfach angespannt sei. „Aber was herausfordernd ist, ist noch nicht unmöglich“, betonte der Minister. Den Vorschlag der AfD, einzelnen Kommunen per Gesetz zu ermöglichen, einen Aufnahmestopp zu verhängen, wies er zurück. Dies trage nicht zur Lösung von Problemen bei, sondern verschärfe die Lage eher noch und untergrabe das Verfassungsrecht auf Asyl. „Das, was wir bei Flucht und Migration tun, ist schlicht eine Frage politischer und gesellschaftlicher Humanität“, sagte Pegel.

Der Gesetzentwurf der AfD wurde mit den Stimmen aller anderen Fraktionen abgelehnt. Mehrere Redner warfen den Initiatoren Populismus und das Schüren von Vorbehalten gegenüber Asylbewerbern vor. Der AfD-Abgeordnete Jan-Phillip Tadsen verwies seinerseits darauf, dass die Bevölkerung in Orten wie Gadebusch, Greifswald oder Upahl deutlich die Errichtung von Asylbewerberunterkünften ablehne. Das Votum kommunaler Initiativen und Gemeinderäte dürfe nicht ignoriert werden, sagte Tadsen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern