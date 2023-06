Falsch gelagertes Holzwachs löst Feueralarm aus

Falsch gelagertes Holzschutzmittel hat Hotelgästen in Rattey (Mecklenburgische Seenplatte) einen nächtlichen Feueralarm mit gehörigem Schrecken beschert. Nachdem Rauch festgestellt wurde, mussten 14 Gäste in der Nacht zu Dienstag aus ihren Zimmern ins Freie fliehen, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr fand die Brandursache im Hotel: einen Karton mit sogenanntem Hartwachs für die Holzbehandlung.

Rattey (dpa/mv). Falsch gelagertes Holzschutzmittel hat Hotelgästen in Rattey (Mecklenburgische Seenplatte) einen nächtlichen Feueralarm mit gehörigem Schrecken beschert. Nachdem Rauch festgestellt wurde, mussten 14 Gäste in der Nacht zu Dienstag aus ihren Zimmern ins Freie fliehen, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr fand die Brandursache im Hotel: einen Karton mit sogenanntem Hartwachs für die Holzbehandlung.

Dieser sei unsachgemäß gelagert worden, hatte sich entzündet und für so dichten Qualm gesorgt, dass der Rauchmelder Alarm auslöste. Nach einem ausgiebigen Lüften konnten die Besucher wieder in ihre Zimmer zurück. Die Polizei schätzte den Schaden trotzdem auf mehrere Tausend Euro und ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Mit dem Holzschutzmittel sollten hölzerne Möbel und Einbauten in dem Hotel renoviert werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern