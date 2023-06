Gefahr: Schwerin verbietet Grillen auf öffentlichen Plätzen

Wegen der anhaltenden Trockenheit soll in der Landeshauptstadt auf öffentlichen Plätzen nicht länger gegrillt werden. „Der kleinste Funkenflug reicht aus, um angrenzende Flächen in Brand zu setzen“, warnte der Chef der Berufsfeuerwehr, Stephan Jakobi, am Dienstag. Aktuell sei die Waldbrandwarnstufe 4 ausgerufen.