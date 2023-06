Gegner des Vink-Chemicals-Werkes wollen Bau verhindern

Bei einem Erörterungstermin in Schwerin haben Gegner des geplanten Vink-Chemicals-Werkes deutlich gemacht, dass ein vorzeitiger Baubeginn für sie nicht infrage kommt. Es liege noch kein umfassendes Gutachten zur Abwasserbehandlung vor, sagte eine Vertreterin des BUND bei der Veranstaltung im Plaza-Hotel am Dienstag. Auch sind die offen gelegten Antragsunterlagen aus Sicht der Naturschützer unvollständig, schlecht organisiert und daher undurchsichtig.

Schwerin. Bei einem Erörterungstermin in Schwerin haben Gegner des geplanten Vink-Chemicals-Werkes deutlich gemacht, dass ein vorzeitiger Baubeginn für sie nicht infrage kommt. Es liege noch kein umfassendes Gutachten zur Abwasserbehandlung vor, sagte eine Vertreterin des BUND bei der Veranstaltung im Plaza-Hotel am Dienstag. Auch sind die offen gelegten Antragsunterlagen aus Sicht der Naturschützer unvollständig, schlecht organisiert und daher undurchsichtig.

Produziert werden sollen am Standort in der Landeshauptstadt unter anderem Desinfektionsmittel. Ein Vertreter des Unternehmens aus dem niedersächsischen Kakenstorf hatte zuvor versichert, dass anfallendes Abwasser und Abluft der Anlage in der Carl-Tackert-Straße nach den gesetzlichen Regularien behandelt werden wird. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) machte zudem klar, dass eine Genehmigung für den vorzeitigen Baubeginn keine vorläufige Betriebsgenehmigung sei. Wird der Bau schlussendlich nicht genehmigt, muss Vink-Chemicals den Ursprungszustand des Geländes wiederherstellen.

Die Veranstaltung soll offene Fragen sowohl aufseiten der Genehmigungsbehörden wie auch der Bedenkenträger ausräumen, hieß es zu Beginn. Eine Entscheidung werde erst nach sorgfältiger Prüfung der Unterlagen gefällt.

Insgesamt wurden 20 Einwendungen beim Stalu eingereicht. Hierzu gehört auch der Lebensmittelhändler Nestlé, dieser sorgt sich um seine angrenzende Lebensmittelproduktion.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern