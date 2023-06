Schwesig lobt Einsatzkräfte: „Gewaltiger Krafteinsatz“

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat am Dienstagmorgen das Waldbrandgebiet bei Lübtheen besucht. Die SPD-Politikerin zeigte sich bedrückt von dem Großfeuer und lobte die Einsatzkräfte für ihre Arbeit. Bei Lübtheen und bei Hagenow waren am Montagnachmittag Brände ausgebrochen - vier Jahre nach dem bisher größten Waldbrand im Land mit fast 1000 Hektar Fläche in der Region. Die Löscharbeiten seien ein gewaltiger Kraftakt, sagte sie. „Alles läuft Hand in Hand.“