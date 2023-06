Weg zur Auflösung der Klimaschutzstiftung MV gesucht

Wegen der anhaltenden Hängepartie um die Auflösung der maßgeblich mit Geld aus Russland finanzierten Klimaschutzstiftung MV will der Landtag nun selbst aktiv werden. Wie Landtagspräsidentin Birgit Hesse nach einem weiteren Spitzentreffen am späten Montagabend mitteilte, soll ein Beauftragter die Situation beleuchten. Danach soll dieser beurteilen, welche Möglichkeiten zur Umsetzung des Landtagsbeschlusses vom 1. März 2022 bestehen. Diesen Vorschlag werde sie dem Ältestenrat des Parlaments unterbreiten, heißt es in einer Mitteilung.