Landtag mit viertägigem Sitzungsmarathon - Gedenkstunde

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns startet am Dienstag (11.00 Uhr) zu einem viertägigen Sitzungsmarathon. Zum Auftakt beraten die Abgeordneten über mehrere Gesetzesänderungen. So stehen die Schlussabstimmungen zur Neuregelung der dienstlichen Beurteilung von Richtern sowie zur Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen an. Für Gesetzesreformen, die von der Opposition in den Landtag eingebracht wurden, dürfte es keine Mehrheiten geben.