Brand auf früherem Truppenübungsplatz breitet sich aus

Der Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) breitet sich aus. Bis zum späten Nachmittag erfassten die Flammen mehr als zehn Hektar, wie ein Polizeisprecher in Ludwigslust der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das Feuer war am frühen Nachmittag entdeckt worden. Anfangs waren zwei Hektar betroffene Fläche gemeldet worden. Ausgebrochen ist das Feuer in der Nähe der zu Lübtheen gehörenden Ortschaft Volzrade. In der Region hat es seit Wochen nicht geregnet.