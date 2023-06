Garagenfeuer löst Supermarkt-Brand aus: Millionenschaden

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen.

Laage (dpa/mv). Ein Feuer hat am Sonntagabend in Laage (Landkreis Rostock) einen Supermarkt zerstört. Der Schaden wird nach einer ersten Schätzung auf eine Millionensumme geschätzt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Verletzt wurde niemand. Knapp 80 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz und konnten den Brand bis zum Montagmorgen löschen.

Nach ersten Untersuchungen soll zunächst eine Unterstellmöglichkeit für Autos in Brand geraten sein, die neben dem Einkaufsmarkt stand. Die Polizei sprach anfangs von einer Garage. Unklar ist aber noch, ob auch ein Auto dort stand. Das Feuer habe von der Abstellmöglichkeit am Abend direkt auf den Einkaufsmarkt übergegriffen.

Wegen des dichten Qualms wurden Anwohner zeitweise gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Staatsanwaltschaft Rostock hat den Einsatz eines Brandgutachters angeordnet. Wegen der Hitze am Brandort sei aber noch nicht klar, wann der Experte seine Arbeit beginnen kann. Der Gutachter soll klären, ob es eine technische Ursache gab oder das Feuer durch Brandstiftung ausgelöst wurde.

