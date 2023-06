AfD-Mitarbeiter nach sexuellem Übergriff fristlos entlassen

Der Mitarbeiter eines Europa-Abgeordneten der AfD ist nach einem sexuellen Zwischenfall in Schwerin fristlos entlassen worden. Der Mann soll den Angaben zufolge bei einem 16-jährigen Mädchen nach einer Wahlkampfveranstaltung Anfang Juni übergriffig geworden sein. Eine Vergewaltigung habe es nicht gegeben, sagte ein AfD-Fraktionssprecher am Freitag in Schwerin. Es sei keine Strafanzeige gestellt worden. Dies sei seines Wissens nach auch nicht geplant.

Schwerin (dpa/mv). Der Mitarbeiter eines Europa-Abgeordneten der AfD ist nach einem sexuellen Zwischenfall in Schwerin fristlos entlassen worden. Der Mann soll den Angaben zufolge bei einem 16-jährigen Mädchen nach einer Wahlkampfveranstaltung Anfang Juni übergriffig geworden sein. Eine Vergewaltigung habe es nicht gegeben, sagte ein AfD-Fraktionssprecher am Freitag in Schwerin. Es sei keine Strafanzeige gestellt worden. Dies sei seines Wissens nach auch nicht geplant.

Das parallele Arbeitsverhältnis des Mannes als Mitarbeiter eines AfD-Landtagsabgeordneten in Mecklenburg-Vorpommern sei bereits zuvor per Aufhebungsvertrag zu Ende Juni beendet worden. Der Mann sei bei beiden Abgeordneten in Teilzeit beschäftigt gewesen.

