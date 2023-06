Kinder in MV haben es besonders weit zu Schulen und Kitas

Die meisten Kinder im Nordosten wohnen deutlich weiter von einer Grundschule entfernt als anderswo in Deutschland. In Mecklenburg-Vorpommern erreichten zwar 95 Prozent der Kinder bis 10 Jahre eine Grundschule in maximal 11,4 Minuten, teilte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) am Donnerstag mit. Deutschlandweit liege der Wert für 95 Prozent der Kinder aber bei maximal sieben Minuten.

Schwerin (dpa/mv). Die meisten Kinder im Nordosten wohnen deutlich weiter von einer Grundschule entfernt als anderswo in Deutschland. In Mecklenburg-Vorpommern erreichten zwar 95 Prozent der Kinder bis 10 Jahre eine Grundschule in maximal 11,4 Minuten, teilte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) am Donnerstag mit. Deutschlandweit liege der Wert für 95 Prozent der Kinder aber bei maximal sieben Minuten.

Gleichzeitig fallen die Schwankungen auch innerhalb des Nordostens, wo die Kinderdichte mit rund fünf unter 10-Jährigen pro Quadratkilometer laut IW relativ gering ist, den Angaben zufolge groß aus. Kinder in Gemeinden an der Mecklenburgischen Seenplatte müssten Fahrzeiten über 20 oder sogar 30 Minuten in Kauf nehmen. Schwerin sei hingegen genauso gut versorgt wie der deutschlandweite Durchschnitt. Hier liegt der Wert bei knapp über sieben Minuten. Lediglich in zwei Prozent der Gemeinden Deutschlands betrage die Fahrzeit mehr als 15 Minuten.

Auch bei der Erreichbarkeit der Kitas schneidet das ländliche Mecklenburg-Vorpommern unter den Bundesländern am schlechtesten ab: Hier erreichen 95 Prozent der Kinder die nächstgelegene Einrichtung in acht Minuten, im dicht besiedelten NRW hingegen in unter 3,8 Minuten, in den Stadtstaaten sogar noch schneller. Deutschlandweit liegt die maximale Fahrtzeit für 95 Prozent der Kinder bei 4,7 Minuten.

Für die Untersuchung zur schnellsten erreichbaren Grundschule in deutschen Gemeinden wurden die Adressen von 15.629 Grundschulen für Kinder bis 10 Jahre verwendet. Gut erreichbare Bildungsstätten seien wichtig für die Attraktivität eines Wohnorts, schreiben die Autoren der Studie.

Auffällig sind die durchweg längeren Fahrzeiten in den ostdeutschen Flächenländern. Dort befinden sich 80 Prozent der Gemeinden mit einer Erreichbarkeit von über 15 Minuten. Eine Ausnahme bildet Sachsen, wo nur sieben Gemeinden im (Ost-)Erzgebirge eine Fahrzeit von mehr als 15 Minuten haben.

