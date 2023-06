Gut 13 Prozent der Lebensmittelproben 2022 beanstandet

Mehr als 13 Prozent der knapp 7600 im zuständigen Landesamt untersuchten Lebensmittelproben in Mecklenburg-Vorpommern mussten im vergangenen Jahr beanstandet werden. Dabei handelte es sich wie in Vorjahren hauptsächlich um Kennzeichnungsprobleme, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht des Landesamts für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) in Rostock hervorgeht. Dies war demnach bei fast 72 Prozent der Beanstandungen der Fall. Hierbei geht es etwa um unkorrekte Angaben von Zutaten oder fehlende Angaben von Zusatzstoffen.