Rund 450.000 Euro Schaden nach Feuer in Feriendorf

Ein Feuer hat in einem Feriendorf in Dümmer (Ludwigslust-Parchim) einen Schaden von rund 450.000 Euro verursacht. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Das Feuer war am Dienstag in einem Bungalow ausgebrochen, in dem ein Paar lebt. Die Betroffenen konnten fliehen, verletzt wurde niemand. Der Brand griff aber auf einen benachbarten Carport, mehrere Fahrzeuge und ein Ferienhaus über.