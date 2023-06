Minister: Bauern müssen noch länger auf Wolfsregeln warten

Bauern, Jäger und Weidetierhalter in Mecklenburg-Vorpommern müssen weiter auf einfachere Regelungen zur Regulierung der Wolfsbestände warten. „Wir wollen bis zum Herbst den jetzigen Bestand der Wölfe vom Bund bewertet haben“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Linstow (Landkreis Rostock) auf der Jahrestagung des Bundesverbandes der Berufsjäger. Laut Backhaus hat der Wolf inzwischen in Deutschland den sogenannten guten Erhaltungszustand erreicht.