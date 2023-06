Streit um Musikfestival am Rand von Naturschutzgebiet

Ein brütender Rotmilan rund 50 Meter neben der Bühne des Musikfestivals „Psychedelic Experience 2023“ in den kommenden Tagen sorgt für Streit. Der BUND hat gegen die Genehmigung des Festivals in der Nähe von Lübz im Landkreis Ludwigslust-Parchim durch den Landkreis Widerspruch eingelegt, wie die Umweltorganisation am Mittwoch mitteilte.

Schwerin/Parchim (dpa/mv). Ein brütender Rotmilan rund 50 Meter neben der Bühne des Musikfestivals „Psychedelic Experience 2023“ in den kommenden Tagen sorgt für Streit. Der BUND hat gegen die Genehmigung des Festivals in der Nähe von Lübz im Landkreis Ludwigslust-Parchim durch den Landkreis Widerspruch eingelegt, wie die Umweltorganisation am Mittwoch mitteilte.

Die Umweltschützer fordern demnach eine tiefergehende Verträglichkeitsprüfung der Veranstaltung mit mehreren Tausend erwarteten Besuchern sowie eine naturschutzrechtliche Prüfung. Das Festivalgelände liege direkt neben einem Naturschutzgebiet. Das „Psychedelic Experience Festival“ soll von Donnerstag bis Sonntag stattfinden. Montag ist noch ein Abreisetag.

Vom Landkreis hieß es, der Widerspruch sei eingegangen und werde inhaltlich geprüft. In der vorliegenden Form habe er keine aufschiebende Wirkung, das Festival könne also starten.

„Es ist nicht nachvollziehbar, an diesem sensiblen Standort ohne Einrichtung einer Pufferzone zu den Schutzgebieten, lediglich über Ordnungsverfügung, das genannte Festival zu genehmigen“, schreibt der BUND in seinem Widerspruch, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Eine Natura 2000 Prüfung sowie eine Artenschutzprüfung hätte vorgenommen werden müssen.“ Neben dem Rotmilan gebe es noch weitere Brutplätze geschützter Großvögel in unmittelbarer Nähe des Festivalgeländes.

