100.000 Euro Sachschaden bei Wohnungsbrand in Gülzow-Prüzen

Bei einem Wohnungsbrand in Gülzow-Prüzen (Landkreis Rostock) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie sich das Mobiliar in einer Wohnung in der dritten Etage des Hauses entzünden konnte, blieb laut Polizeiinformationen vom Mittwoch zunächst unklar. Der Bewohner sei nicht Zuhause gewesen, als das Feuer ausbrach. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Zehn Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten evakuiert werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Bewohner nicht in ihre Wohnungen zurückkehren und kamen bei Bekannten und Verwandten unter. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Vorfall dauern an.