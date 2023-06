Umzug der „Gorch Fock 1“ auf Werft wetterbedingt verschoben

Die Verlegung des ehemaligen Segelschulschiffs „Gorch Fock 1“ für umfangreiche Reparaturen vom Stralsunder Hafen in die nahe gelegene Werft verzögert sich. Die Dreimastbark soll nun doch nicht am Mittwochmorgen umziehen, teilte die Stadt Stralsund am Dienstag mit. Grund seien die aktuellen Windprognosen. Stattdessen würden nun Freitag oder Samstag als mögliche Termine angepeilt.