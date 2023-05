Bagger und Hänger von Baustelle auf Usedom gestohlen

Die Polizei auf der Insel Usedom sucht nach einem Bagger, der zusammen mit einem Autoanhänger gestohlen wurde. Das orangefarbene Baufahrzeug gehörte zu einer Baustelle in Zinnowitz (Vorpommern-Greifswald), wie die Polizei am Mittwoch in Anklam mitteilte. Die Bauarbeiter hatten den Bagger und den weißen Anhänger am Dienstagabend an der Baustelle abgestellt. Als sie am Mittwochmorgen wiederkamen und die Arbeit beginnen wollten, waren beide Fahrzeuge verschwunden. Der Schaden wurde mit rund 37.000 Euro angegeben.