„Weiter nach oben“: Langberg boxt gegen Griechen Kollias

Schwergewichtsboxer Felix Langberg strebt bei der kommenden Boxgala in seiner Heimatstadt Rostock den nächsten Schritt seiner Karriere an. Der ungeschlagene 31-Jährige (Zwölf Siege, elf durch K.o.) will mit einem Sieg am 24. Juni im Hauptkampf gegen den Griechen Marios Kollias unter die Top 100 der Weltrangliste vorrücken. „Es wird ein spektakulärer Kampf in meinem Wohnzimmer. Ich freue mich auf die Herausforderung und will im Ranking weiter nach oben klettern“, sagte Langberg bei einer Medienrunde am Mittwoch.