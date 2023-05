Schlangenlinien auf A20: Fahrer mit 2,5 Promille

Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer in der Region Rostock mit 2,52 Promille aufgegriffen. Der 35-jährige Mann aus Wismar war Autofahrern auf der Autobahn 20 in Vorpommern aufgefallen, weil er Schlangenlinien fuhr, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Güstrow sagte. Die Zeugen riefen die Polizei an. Der 35-Jährige fuhr dann an der Ausfahrt Dummerstorf in Richtung Waldeck ab - ausgerechnet da, wo das Präsidium der Polizei sitzt.