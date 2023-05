Sonne am Pfingstwochenende in MV erwartet

Für das Pfingstwochenende erwarten Meteorologen in Mecklenburg-Vorpommern viel Sonnenschein und Temperaturen bis 22 Grad. Am Mittwoch bleibt es zunächst bedeckt, mit 15 Grad an der See und bis 18 Grad im Landesinneren. Am Donnerstag wird es zunehmend sonniger, wobei die Temperaturen am Freitag und Samstag laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf bis zu 22 Grad steigen. Besonders am Samstag soll es sonnig werden, wobei ein schwacher Wind angekündigt ist. Das Wochenende über soll es laut der Vorhersage trocken bleiben.