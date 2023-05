Zweithöchste Brandwarnstufe in großen Teilen von MV

Die Waldbrandgefahr ist in großen Mecklenburg-Vorpommerns - vor allem im Süden und Osten - weiter sehr hoch. Leichter Regen hat am Dienstag nur in wenigen Forstämtern in Westmecklenburg Entspannung gebracht, wie in Jasnitz und Radelübbe, wie die Landesforstanstalt in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) am Mittwoch mitteilte. In ganz Vorpommern sowie im Kreis Mecklenburgische Seenplatte mit der Waldbrandzentrale Mirow und dem Müritz-Nationalpark sowie in der Region Parchim gelte weiterhin die zweithöchste Waldbrandwarnstufe - die Stufe vier. Anhaltender Wind sorge zudem für weitere Austrocknung an den Oberflächen.