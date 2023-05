Neun Jahre altes Kind von Auto lebensgefährlich verletzt

Ein neun Jahre altes Kind ist am Dienstag in Stralsund von einem Auto erfasst worden. Nach Auskunft der Polizei erlitt der Junge dabei lebensbedrohliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Neunjährige war zum Zeitpunkt des Unfalls dabei, die Straße zu überqueren. Für den 40 Jahre alten Autofahrer und Zeugen des Unfalls wurde eine seelsorgerische Betreuung eingerichtet. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei.