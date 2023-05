Mann bei Sturz von Firmendach verletzt

Beim Sturz vom Dach einer Firma in Wismar ist am Dienstag ein Mann verletzt worden. Er sei bei dem Arbeitsunfall etwa drei Meter tief auf ein Vordach des Gebäudes gefallen, teilte ein Stadtsprecher nach dem Einsatz der Berufsfeuerwehr mit. Die Retter versorgten den Mann demnach noch auf dem Vordach und holten ihn dann mit einer Drehleiter herunter. Mit dem Hubschrauber sei er dann ins Universitätsklinikum Rostock gebracht worden. Dort stellten sich seine Verletzungen dem Stadtsprecher zufolge als nicht ganz so schwerwiegend wie zunächst befürchtet heraus.