Beachsoccer: Rostocker Robben wollen Meister-Titel zurück

Rostock (dpa/mv) –. Nach drei Jahren ohne Meisterschaft wollen die Rostocker Robben wieder zum besten Beachsoccer-Team in Deutschland werden. Vor dem ersten von vier Spieltagen, der am Pfingstwochenende in München ausgetragen wird, stellt Spielertrainer Sven Körner klar: „Wir wollen Meister werden.“ Neben den Mecklenburgern zählt der 34-Jährige auch Titelverteidiger Beach Royals Düsseldorf und Real Münster zu den Topfavoriten.

Körner räumte allerdings ein, dass die Vorbereitung der Strandfußballer nicht optimal sei. „Unser Trainingsplatz am Warnemünder Strand ist noch nicht fertig. Wir nutzen derzeit eine Beachvolleyball-Anlage.“ Dabei verwies Körner auf die jahrelange Forderung nach einem festen Areal und nannte die Konsequenzen: „Für uns ist das katastrophal. Man sieht es an den ausbleibenden Erfolgen bei uns und dass wir uns auch international nicht weiterentwickeln.“

Der Gegner im Auftaktspiel hat allerdings mit denselben Problemen zu kämpfen. Es ist die zweite Mannschaft der Robben. Wie in der vergangenen Saison stellt Rostock zwei Teams. „Dieses Jahr aber haben wir auch dort einen festen Stamm, den wir mit Spielern aus dem ersten Team ergänzen“, sagte Körner. Als dritte Auswahl aus Rostock tritt zudem der 1. FC Versandkostenfrei in der 11er-Liga an.

Am 15./16. Juli sind die Robben Gastgeber des dritten Spieltages. Auch das Final Four vom 18. bis 20. August findet erneut am Strand von Warnemünde statt.

