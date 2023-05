Transporter rammt Pkw: Drei Verletzte bei Unfall nahe Burow

Bei einem Auffahrunfall westlich von Burow (Mecklenburgische Seenplatte) sind drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Transporter habe am Montag ein vor ihm haltendes Auto von hinten gerammt und es auf einen davor haltenden Lastwagen geschoben, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der 72 Jahre alte Fahrer des mittleren Autos und seine 68-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Sie kamen zusammen mit dem ebenfalls verletzten Unfallverursacher in eine Klinik.