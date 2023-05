22 historische Mühlen in MV Pfingstmontag geöffnet

Von den laut Mühlenverein 217 noch erhaltenen Wind-, Wasser- und Motormühlen in Mecklenburg-Vorpommern können am Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag 22 besichtigt werden. Die Betreiber - oft Vereine - lassen die Flügel oder Wasserräder drehen, Transmissionen laufen und bringen Motoren auf Touren, wie der Mühlenverein MV am Montag mitteilte. Sie böten Führungen durch die Denkmale der Technik und kleine Feste an. Veranstaltet werde die Aktion vom Mühlenverein Mecklenburg Vorpommern gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung.