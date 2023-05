Umfrage: MV-Unternehmen wieder ein bisschen optimistischer

Die Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern schauen trotz hoher Inflation und der Fachkräfteprobleme wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Das geht aus der Frühsommer-Konjunkturumfrage der drei Industrie- und Handelskammern im Nordosten hervor, wie die Neubrandenburger IHK am Montag mitteilte. Demnach beurteilten landesweit 40 Prozent der Firmen ihre Geschäftslage als gut, sechs Prozentpunkte mehr als im Frühjahr 2023. Nur 11 Prozent der Firmen beurteilten die Geschäftslage derzeit als schlecht, im Frühjahr waren es 17 Prozent. 49 Prozent sehen die Geschäftslage als befriedigend an.