Kühle und nasse Woche in MV erwartet

Nach einem milden Himmelfahrtswochenende wird das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern zum Start der Woche wieder ungemütlicher. Am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Binnenland Höchstwerte zwischen 23 und 27 Grad. Auf den Inseln soll es bei 17 bis 23 Grad etwas kühler bleiben. Während sich der Rest des Nordens bereits am Montagnachmittag auf Starkregen und Gewitter einstellen sollte, soll der Regen erst in der Nacht auf Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern ankommen. Hier sind Schauer und gebietsweise auch Gewitter vorhergesagt. Mit Tiefstwerten zwischen 10 und 14 Grad wird es den Dienstag über kühler. Auch am Mittwoch und Donnerstag werde weiter Bewölkungen und Schauer erwartet. Erst für den Beginn der nächsten Woche sagt der Deutsche Wetterdienst wieder höhere Temperaturen mit bis zu 25 Grad hervor.